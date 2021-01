Silnice zasypal nový sníh. Dopravu komplikuje i silný vítr a ledovka

Některé silnice v Ústeckém kraji jsou kvůli vydatnému sněžení nesjízdné. Podle policejního webu je uzavřená silnice mezi Chomutovem a hraničním přechodem v obci Hora Svatého Šebestiána, kromě sněhu tam také fouká silný vítr. Místy nesjízdný je levý jízdní pruh na dálnici D8. Nesjízdný je v obou směrech i úsek z Loučné pod Klínovcem do Kovářské na Chomutovsku. Kvůli ledovce by si měli dát řidiči pozor také mezi obcemi Brocno na Litoměřicku a Chudolazy na Mělnicku. Komunikace se v zimě neudržuje.

V Teplicích v ulici Masarykova podle policie zapadl autobus do závěje, částečně blokuje vozovku. Dva autobusy havarovaly v Chomutově v ulici Blatenská, na místě se tvoří kolona. Silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností.

Sněhové jazyky v polohách nad 300 metry nad mořem se tvoří u obce Staré Křečany na Děčínsku, řidiči by tam měli být opatrní. V ulici Českolipská na výjezdu z Děčína se tvoří kolony, hrozí dopravní kolaps.

Liberecký kraj zasypal v noci na čtvrtek další sníh. Práci silničářů navíc komplikuje silný vítr. V otevřených úsecích se tvoří sněhové jazyky a v horských oblastech závěje. Problémy mají hlavně kamiony ve stoupáních, cesty jsou ale s opatrností sjízdné. Silničáři doporučují hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl ráno Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.