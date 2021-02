Silnice pokryla ledovka, na jihu Moravy bouraly desítky řidičů

Například u Slatiny na Kladensku se ráno srazila převozní sanitka s nákladním autem, v Tursku u Prahy sjel kamion do příkopu. Podobně skončilo další vozidlo u Dolních Lomnic poblíž Prahy. Na Příbramsku se auto při nehodě přetočilo přes střechu. Dopravní nehoda byla hlášena také na 29. kilometru dálnice D7, kde se srazilo nákladní auto s dodávkou. "Byl to ale jen ťukanec. Ostatní řidiči to objíždějí a provoz to nekomplikuje," dodala Schneeweissová.