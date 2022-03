Sériový vrah Kott se obnovy procesu nedočkal. Soud neuvěřil výpovědi jeho synovce

„Obžalovaný pouze opakoval svoji obhajobu z původního líčení. Nenabídl žádný nový podstatný důkaz, který by mohl změnit původní rozhodnutí o jeho vině. Svědek Pavel Kott je pro soud osobou nevěrohodnou, v jeho výpovědi jsou rozpory v popisu události. Navíc s tímto svědkem se vypořádal soud už v minulosti,“ uvedla předsedkyně senátu Lucie Bočková.

Novým důkazem ve prospěch Kotta měla být zejména výpověď jeho synovce Pavla Kotta, který v dřívějším procesu nesvědčil. Ten měl potvrzovat verzi strýce, že s vraždami nemá nic společného a že mu Kutílek vyhrožoval. Soud mu ale neuvěřil.

„Byl jsem svědkem rozhovoru strejdy s pro mě tehdy neznámým mužem, o kterém jsem se později dozvěděl, že to byl Kutílek. Hádali se. Josef mu říkal, že to pos*al, že šli udělat peníze. Odmítal s tím mužem už někam jet. On pak na něj namířil pistoli a říkal mu, že s ním prostě pojede," vypovídal 45letý Pavel Kott, který má osm záznamů v trestním rejstříku a také byl šestkrát odsouzen v Německu.

Ještě prý slyšel, jak ten muž strýci i vyhrožuje. „Říkal mu něco v tom smyslu, jestli má rád svoji dceru a že mu dokáže obrátit život naruby. Josef mu na to odpověděl, že se do toho nenechá navrtat. Pak oba nasedli do auta a odjeli," uvedl před soudem Pavel Kott.

„Mně to bylo jedno, nevěděl jsem, co se děje. Bylo mi 13 let. Začalo mi to docházet až později, když strejdu zatkli," dodal Pavel Kott.

Na otázku, proč v minulosti nesvědčil, vysvětloval, že jeho otec nechtěl, aby se do toho montoval. „Říkal mi, že by to mohlo ublížit naší rodině," dodal Pavel Kott s tím, že jeho otec je už po smrti. Ještě než zemřel, tak mi řekl, že to byla chyba, že jsem nesvědčil. Původně byl prý přesvědčen o strýcově vině, ale pak změnil názor. Proto jsem teď tady u soudu," prohlásil dále svědek.

Kott tvrdí, že nic nespáchal a že z něj znalci udělali sexuálního devianta, aby ho potom mohli s přispěním Kutílkovy výpovědi odsoudit. „Proces byl stavěný jen na tom, co řekl Kutílek. Věřilo se mu, ačkoliv měl daleko bohatší kriminální minulost než já. Nebyly provedeny testy DNA, které by na místě činů prokázaly, že jsem tam nikdy nebyl," prohlásil Kott.

Podle rozsudku Kott s Kutílkem v květnu 1990 v průběhu 26 hodin postupně zabili čtyři náhodně vytipované lidi. Pátý člověk jejich útok přežil. Nejprve zastřelili důchodce ve vrátnici stavebního podniku v Nýřanech, o dvě hodiny později celkem osmdesáti bodnými ranami usmrtili dvě mladé stopařky.

Další obětí byl pražský taxikář, kterého v autě zabili střelou do zátylku. Obrovské štěstí pak měl anglický řidič kamionu, kterého u Plzně zastavili převlečení v policejních uniformách a z bezprostřední blízkosti ho střelili do hlavy. I když muž jako zázrakem přežil, zůstal doživotním mrzákem.