Šéf pojišťovny měl krýt podvody lékaře. Když se dozvěděl, že je vinen, zkolaboval

Soudce totiž s ohledem na obsáhlý výčet skutků, který je součástí výroku rozsudku, rozdělil jeho vyhlašování do dvou dnů. Ve středu Cibulku uznal vinným a další den, kdy se měl obžalovaný dozvědět mimo jiné i výši trestu, už ale k soudu nedorazil s tím, že podle jeho obhájce byl kvůli náhlé zdravotní indispozici hospitalizován v nemocnici. A jelikož nedal souhlas, aby mohl být rozsudek dovyhlášen v jeho nepřítomnosti, muselo být jednání odročeno na neurčito.

Problém je ale v tom, že Kantor u plzeňského soudu dnešním dnem končí, a případ by tak měl dostat jiný soudce k novému projednání a rozhodnutí. Jde přitom o velmi rozsáhlou kauzu a spis musel Kantor studovat několik měsíců.

Podle státní zástupkyně předal Cibulka soukromému chirurgovi Zbyšku Urbanovi osobní údaje části pojištěnců, u kterých pak lékař vykazoval od roku 2005 do roku 2012 fiktivní zdravotnické výkony. „Obžalovaný přislíbil lékaři, že kontrola jeho zdravotnického zařízení bude čistě formální,“ uvedla státní zástupkyně.

Urban za to podle svých slov Cibulku pravidelně uplácel, a to penězi, které mu nosil v obálce. Nejprve sto tisíc korun jednou za čtvrt roku a později už to byl každý měsíc dvojnásobek. Kromě toho mu osmkrát zaplatil luxusní dovolenou v řádu statisíců, daroval mu byt, zaplatil za něho výrobu kuchyně nebo manželské postele a také ho obdarovával lahvemi luxusního alkoholu.