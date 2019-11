Šéf gangu dostal za obchod s lidmi a znásilnění 18 let

Hlavní postava skupiny v kauze obchodování s lidmi ve Velké Británii Julius Rigo dostal ve středu u Krajského soudu v Ústí nad Labem trest ve výši 18 let vězení. Na svědomí má mít 5 trestných činů, z toho tři zločiny. Soud kvůli tomu zvýšil horní hranici sazby, hrozilo mu tak až 20 let vězení. Jeho manželka Darina Rigová má jít do vězení na 9 let.