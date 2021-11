Sedmnáctiletý mladík měl na Vysočině zranit nožem taxikáře a sebrat mu auto

„Do vozidla Škoda Superb se posadil na místo za řidičem vozidla a nechal se odvézt do Chotěboře. Zhruba deset minut před půlnocí, když projížděli po silnici II/344 za obcí Rozsochatec, mladík napadl řidiče taxislužby nožem a způsobil mu zranění,” popsala mluvčí incident.

Taxikáři později zastavil projíždějící řidič, který případ oznámil a poskytl mu základní ošetření. Záchranka oběť napadení převezla s vážným poraněním ruky do nemocnice.

Při následujícím pátrání policisté našli mladíka v ukradeném autě taxislužby, se kterým vjel u Chotěboře do příkopu. „Místem v tu dobu projížděl řidič osobního vozidla, který tuto dopravní nehodu oznámil na tísňovou linku,” upřesnila Čírtková.

„Kriminalisté nyní zjišťují, co bylo motivem činu a nelze vyloučit, že by mohlo v průběhu dalšího vyšetřování dojít ke změně právní kvalifikace. Taxikář po útoku nožem utrpěl vážná poranění ruky, ale v současné době je mimo ohrožení života. K případu nebudeme až do ukončení vyšetřování poskytovat žádné další informace, abychom neohrozili účel trestního řízení,” dodala Čírtková.