Sanitka převážela těžce zraněnou ženu, smetlo ji auto

Sanitka převážela mladou ženu do nemocnice ve Zlíně, když v Otrokovicích do záchranářů narazilo osobní auto. „Řidiči sanitky vjel do cesty z vedlejší komunikace třiačtyřicetiletý řidič vozidla Volkswagen Sharan, který chtěl od autobazaru odbočit vlevo do Otrokovic,“ uvedla mluvčí Monika Kozumplíková.