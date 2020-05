Utopila ve vaničce novorozence, kterého zplodila s krátkou známostí, tvrdí obžaloba

„Poté, co poškozenou spontánně porodila na WC, uchopila ji za dolní končetiny a minimálně jednou s ní udeřila o podlahu. Poškozená i nadále jevila známky života, tak ji poté, co napustila plastovou vaničku vodou, topila položenou do vody obličejem ke dnu vaničky. To trvalo dvě až tři minuty,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová.

„Petrovi se to nelíbilo, že ho to nezajímá. Že to není jeho,“ uvedla obžalovaná s tím, že to pak přestala řešit a muže už nikdy nekontaktovala. Přibírání na váze prý neskrývala, současně se ale nepřipravovala na narození dítěte ani nenakupovala výbavičku. Když byla v šestém sedmém měsíci, zeptala se jí matka, zda není těhotná. Přiznala to, ale poté, co jí matka řekla, že se jí to nelíbí, už problém údajně také nikdy neřešily, matka jí o průběhu porodu neinformovala. Neptala se ani, kdy to bude.