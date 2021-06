S batoletem podle obžaloby praštila o zeď. Omylem, hájí se žena

Za to, že měla s pětiměsíčním dítětem dvakrát praštit o zeď, hrozí Denise Obdržalové (25) až 12 let za mřížemi. Dítě utrpělo mnohočetná zranění včetně toho, že osleplo a částečně ochrnulo, následky si ponese do konce života. Incident z loňského srpna začal v úterý rozplétat Krajský soud v Plzni. Žena, která v té době pobývala v azylovém domě v Rokycanech, se hájí, že dítěti ublížila omylem.