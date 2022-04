Rvačku se saniťákem si vrátný ze špitálu odsedí

Podle rozsudku napadl 48letý sekuriťák řidiče převozové sanitky Michala D. (32) a zlomil mu nohu. Útočníkovi výrazně přitížilo, že v době činu byl v podmínce za agresivní chování z minulosti.

Potyčku mezi oběma muži před hlavním vjezdem do špitálu natočila kamera za čelním sklem sanitky. Záběry následně posloužily státnímu zastupitelství jako klíčový důkaz. „Soud v odůvodnění svého rozhodnutí označil za nepřijatelné, aby obžalovaný ve svém tehdejším postavení řešil problémy tímto způsobem,“ upozornil zmocněnec poškozeného.

Kopl ho do obličeje

Incident se odehrál předloni v prosinci, kdy Michal D. přivezl pacienta do nemocnice. Do areálu se snažil vjet bokem přes venkovní parkoviště, ale závora nešla otevřít.

Šel proto do vrátnice, aby na problém upozornil. Tam se dostal do konfliktu s Uldrichem.

„Jako zaměstnanec bezpečnostní agentury vykonávající ostrahu nemocnice po rozepři fyzicky napadl řidiče sanitky tak, že ho nejprve strhl na zem, a když oba následně zase vstali, narazil jej na vůz a kolenem kopl do obličeje,“ popsal útok státní zástupce Michal Klíma.

Obžalovaný muž se hájil tím, že ho Michal D. napadl první ranou pěstí. „Rozrazil dveře a začal být vulgární. Nadával nám, že jsme zm…di a čur... Snažil jsem se mu zabránit ve vstupu do vrátnice. Proto jsem ho vystrčil ven a on mě udeřil pěstí do obličeje. Pak jsme se chytili,“ vypovídal Uldrich.

Tvrdil dále, že Michala D. udeřil stehnem do hrudi, a nikoliv kolenem do hlavy. Vysvětlit zranění saniťáka ale nedokázal. „Možná jsem mu nohu přisedl, jak jsme byli na zemi. Mohl si ji přisednout i sám,“ přemítal nahlas obžalovaný muž, který byl v minulosti několikrát soudně trestán. Naposledy dostal předloni u pražského soudu pětiletou podmínku za násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Nyní je ve výkonu trestu za opakovanou jízdu bez řidičáku.

Podle Michala D. konflikt probíhal zcela jinak. „Vezl jsem pacienta do části nemocnice, kudy se jezdí přes venkovní parkoviště. Protože už bylo plné, závora se neotevře. Tak jsem tam chtěl vjet výjezdem a zazvonil na zvonek u závory a čekal, až ji obsluha vrátnice u hlavního vchodu zvedne, což byla běžná praxe. Když se nic nedělo ani po druhé urgenci, odjel jsem k vrátnici se zeptat, co se děje,“ vypovídal řidič sanitky, co předcházelo samotné pranici.

U vrátnice zaklepal na okno a čekal, kdo vyjde ven. „Otevřel mi pan obžalovaný a já jsem ho požádal, že bych potřeboval pustit výjezdem přes parkoviště. Upozornil jsem ho, že jsem zvonil a že museli sanitku vidět na kameře. Jeho odpověď byla, že je to bordel a abych se sebral a táhl do prd... Přitom se snažil přede mnou dveře prudce přibouchnout,“ líčil Michal D. další sled událostí.

Podle svých slov dveře odstrčil a v tu chvíli po něm vrátný skočil. „Bránil jsem se a oba jsme skončili na zemi. Odtlačil mě k sanitce, kde už jsem cítil v noze velkou bolest a rozhodil rukama, jako že se už vzdávám. On mě pak chytil do kravaty a dostal jsem kolenem do obličeje. Řekl mi, ať tam odsud odjedu, a odešel. Zavolal jsem policii,“ uvedl dále poškozený.