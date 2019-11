Rus zabil autem v centru Prahy Kolumbijku, soud mu potvrdil devítiletý trest

Rozsudek je pravomocný, lze pouze podat dovolání k Nejvyššími soudu . Vzhledem k tomu, že Rusko své občany k trestnímu stíhání obvykle do zahraničí nevydává, nelze očekávat, že si muž trest odpyká.

Uprchlý Rus, který autem zabil dívku v centru Prahy, dostal 9 let. Z vlasti se nechce vrátit

Podle Gubinova obhájce Leonida Kušnarenka jeho klient později zmizel do ciziny hlavně proto, aby mohl dále podnikat a vydělávat peníze na odškodnění. Rodině pozůstalých, která požadovala přes čtyři miliony korun, vyplatil k letošnímu červenci přes dva miliony. Advokát po jednání řekl, že až klient zaplatí zbytek peněz, bude případně uvažovat o tom, že by si přijel do Česka odsedět vězení.