Rozjezdili nejcennější území Krkonoš, dostali stotisícové pokuty

Strážci s policisty jednoho jezdce zastihli u hřebenové Luční boudy, zbytek skupiny potkali v okamžiku, když přijížděl do cíle jízdy na parkovišti na Horních Mísečkách. Jízdou motocyklistů se zabývala i policie pro podezření z porušení podmínek nouzového stavu a zákazu překračovat státní hranici.

Vyšetřovatelé však věc podle Euro.cz odložili. "Co se týče možného porušení nouzového stavu, tak z provedeného šetření jsme nedospěli k závěru, že by došlo k porušení jeho podmínek, tedy že by jezdci překročili při své jízdě státní hranici," citoval server mluvčího trutnovské policie Lukáše Vincence.