Roky pomáhala lidem, střelec ji beze slov zavraždil

Čtyři desítky let k ní chodili dárci krve do krevního centra v sousedství polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Chovala se k nim vždy mile, ochotně, s úsměvem a za oblíbenou ji měly i kolegyně, se kterými byla v kontaktu i po odchodu do důchodu. V úterý ráno ale život bývalé zdravotní sestry z Poruby vyhasl rukou masového vraha, který ji spolu s dalšími pěti lidmi zastřelil z bezprostřední blízkosti nelegálně drženou zbraní.