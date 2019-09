Řidička narazila u Budyně nad Ohří do stromu, dvě těžce zraněné děti

První nehoda se stala na silnici 246 poblíž Budyně nad Ohří na Litoměřicku. Řidička fabie jela směrem od Nížeboh na Budyni. Ze zatím neznámých příčin vyjela ze silnice a boční stranou vozu narazila do stromu. V autě s ní cestovaly dvě děti, které zůstaly ve vraku vozu zaklíněny. Vyprostit je museli až přivolaní hasiči. Ještě před jejich příjezdem jim pomáhali kolemjedoucí řidiči.

Děti záchranáři po ošetření transportovali letecky do motolské a do Thomayerovy nemocnice v Praze, ženu převezli sanitkou do ústecké nemocnice.