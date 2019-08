Řidič vjel na Jičínsku na uzavřenou trať přímo proti závodním motorkám

Ředitel závodu Tomáš Jenčovský na webu hořické radnice uvedl, že řidič auta nerespektoval zákazové značky a pokyny traťových komisařů. "Několikrát se ho pokusili zastavovat, běželi za ním a téměř mu skákali pod auto. Faktem je, že to bylo kousek od hodně velkého problému, ale naštěstí to dopadlo dobře," uvedl Jenčovský.

Řidič osobního auta se na trať dostal od obce Lukavec a po trati směřoval do města. Auto se podařilo zastavit po desítkách metrů jízdy po trati v úseku zvaném Lošánka. "Emoce z toho jsou ale samozřejmě velké. Jezdci z toho byli hodně špatní, ale na konci se to uklidnilo a spíš převládá názor, že je to selhání onoho jedince," uvedl Jenčovský.