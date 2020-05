Řidič v Plzni narazil v plné rychlosti do cisterny s benzinem

„Jel jsem po Lidické ulici. Před křižovatkou, kde byly vypnuté semafory, jsem se rozhlédl a viděl ve směru od centra města přijíždět po hlavní silnici auto. Bylo ale ještě hodně daleko. Tak jsem si řekl jsem, že v klidu projedu a pokračoval jsem v jízdě. Najednou se ozvala rána. Nejdřív jsem si myslel, že mi praskla pneumatika. Ve zpětném zrcátku jsem viděl nejdřív oblak prachu a pak to auto. Setrvačností jsem popojel ještě několik metrů, a pak zastavil,“ řekl Právu řidič cisterny.

Následně zjistil, že vozidlo narazilo do zadního kola návěsu. „Musela to být pořádná pecka, protože je vyhnutá celá náprava. Kdyby se trefil doprostřed, tak tady nikdo z nás už nebyl. Nechci to ani domýšlet, je mi z toho úplně špatně,“ dodal šofér.