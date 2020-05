Řidič v Kladně nezvládl řízení, luxusní sporťák rozbil o billboardy

První nehoda se stala minulý čtvrtek v Kladně. „Řidič s osobním vozidlem Dodge Viper nezvládl řízení vozidla a najel přes chodník na trávu, kde narazil do tří reklamních poutačů,“ informovala mluvčí policie Jana Šteinerová.

Druhou nehodu řešili policisté v neděli na dálnici D46. Řidič Dodge Challenger tam podle nich chtěl podjet auto Škoda Fabia, které před ním jelo pomaleji, odbočil do pravého jízdního pruhu, kde však narazil do Škody Octavia, které právě řidič ve Škodě Fabia předjížděl. Poté narazil i do podjížděné fabie, která byla odhozena na svodidla.