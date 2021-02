Řidič v Hradci přerazil autem strom a vrazil do sloupu. Vylezl nezraněný

„Řidič auta značky Renault Megane jedoucí směrem do města nepřizpůsobil rychlost jízdy, na mokré vozovce dostal smyk, přejel do protisměru, kde narazil na vyvýšený obrubník, přejel chodník a narazil do kovového zábradlí, od něhož se odrazil a narazil do stromu, který přelomil,” informovala v pondělí o případu mluvčí policie Iva Kormošová.