Řidič sjel na pražské Kampě do Vltavy, z vody ho vytáhli potápěči

„Podle tísňového volání mělo v Praze na Kampě, u budovy Sovových mlýnů, sjet auto do Vltavy. Na místo vyrazilo několik profesionálních jednotek, včetně potápěčů," řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Kromě hasičů na místo vyrazili také záchranáři a policisté. Ti ještě před příjezdem hasičů, jištěni lany, skočili do Vltavy a zkoušeli řidiče najít. Kvůli velké hloubce ale neuspěli. Stejně tak se řidiče nepodařilo vytáhnout svědkům, kteří se o to snažili ještě před příjezdem záchranných složek.

Podle svědků měl starší řidič s autem do Vltavy nacouvat, a to přímo vedle budovy Sovových mlýnů. Auto tak do vody spadlo z několikametrové výšky.