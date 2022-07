Řidič při předjíždění zabil cyklistu, u soudu marně žádal o podmínku

„Trest není v souladu se zásadou přiměřenosti, stačil by mírnější. Obžalovaný je mladý, bezúhonný a zaměstnaný. Vězení tak není trestem, který by mohl pozitivně ovlivnit jeho budoucí chování,“ dodal obhájce s tím, že odvolací soud by měl vynést podmíněný verdikt a poškozené odkázat s jejich nároky na civilní soudy.

„Byla to celé moje chyba, neměl jsem předjíždět. Je mi to líto, snažím se to nějak odčinit,“ tvrdil Valouch. Na dotaz soudu, zda rodině zaslal aspoň nějaké peníze, ale odpověděl zamítavě. Prý to však řeší s pojišťovnou.