Řidič, který objel auto na přechodu a smetl chlapce, spáchal přestupek

Policie předala do správního řízení případ řidiče, který v České Lípě srazil školáka na přechodu pro chodce poté, co mu jiný šofér dal přednost. Na dotaz Novinek to ve čtvrtek řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský. Nehodu natočily hned dvě kamery.