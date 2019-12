Řidič kamionu propašoval migranty do Česka nevědomky, uzavřela policie

„Nezjistili nic, co by nasvědčovalo zapojení řidiče nebo spediční firmy do organizování a umožnění nedovoleného překročení hranic Evropské unie,“ potvrdila v pondělí Právu šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová.

Cizinci se chtěli dostat do Německa. Převaděčům podle svých slov zaplatili za cestu v přepočtu celkem okolo 250 tisíc korun. Tvrdili, že do českého kamionu nepozorovaně vlezli na dálničním odpočívadle u srbského Bělehradu. „Předtím jsme byli několik dní v kontaktu s mužem, který nás potom dovedl k odpočívadlu a pomohl se dostat do vozu. Dostali jsme od něho instrukce, že máme být potichu, a až kamión zastaví, tak tam požádat o azyl. Řidič o nás nevěděl,“ vypověděli migranti s tím, že potřebu vykonávali do PET lahví.

Šofér Právu řekl, že na černé pasažéry přišel až při vykládce zboží v sušickém skladu. „Když jsem začal shrnovat plachtu, tak na mě najednou vykoukl hoch tmavší pleti. Lekl jsem se a první, co mně blesklo hlavou, bylo, jestli to není terorista. Začal jsem na něho řvát, co tam dělá. Vzápětí vylezl druhý, to už jsem na nic nečekal a běžel do kabiny pro nůž, kdyby mě chtěli napadnout, abych se mohl bránit,“ popsal situaci Stanislav B. To už tušil, že jde o migranty.

„Za chvilku vykoukli ještě dva. V jedné ruce jsem držel nůž a druhou gestikuloval, aby zůstali na korbě. Tam jsem je držel v šachu a mezitím skladník volal na tísňovou linku,“ pokračoval řidič.

Kamion, ve kterém se schovávala čtveřice migrantů. Foto: Policie ČR