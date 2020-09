Řidič dostal na mokré silnici smyk a narazil do stromu. Ve vrtulníku zemřel

Řidič ve Škodě Octavia jel po silnici II/135 od Sudoměřic do Bechyně, když začal před zatáčkou předjíždět auto.

„Při vracení se do svého jízdního pruhu dostal smyk. Vjel do příkopu, kde narazil do stromu,“ informoval mluvčí policie Milan Bajcura.