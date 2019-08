Řidič BMW dostal na D1 smyk a narazil do kamionu na odpočívadle. Na místě zemřel

Noční nehoda se stala před půlnocí na 83. kilometru ve směru na Brno. Podle policie řidič BMW 540 jel příliš rychle a dostal smyk, narazil do svodidel, od kterých se auto odrazilo a vyjelo na dálniční odpočívadlo.

„Tam narazilo do zadní části odstavené nákladní soupravy složené z tahače a návěsu. Při nárazu utrpěl dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla zranění neslučitelná se životem,“ informovala mluvčí policie Dana Čírtková.

Odpoledne policie vyšetřovala nehodu na 149. kilometru. Dodávka tam podle prvních zjištění policie nedobrzdila do kolony a zezadu narazila do kamionu. Řidič po převozu do nemocnice zemřel.