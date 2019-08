Řekyni na pikniku brutálně znásilnil polský pár

Měl to být piknik v přírodě se spoustou legrace. Alespoň tak to sliboval 23leté Alexandře B. z Řecka polský pár, se kterým pracovala v plzeňské firmě. Místo radovánek ale dvojice mladou ženu v lese za městem lynčovala a nakonec brutálně znásilnila. Kdyby se jí nepodařilo utéci, možná skončila zakopaná v zemi, jak to od útočníků opakovaně slyšela.