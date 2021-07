Recidivista uškrtil v Olomouci majitelku domu, do něhož se vloupal

„Policejní tísňová linka přijala 28. července v brzkých ranních hodinách oznámení o možném vloupání do rodinného domu v olomoucké místní části Nedvězí. Po příjezdu na místo policejní hlídka v jednom z pokojů našla čtyřiaosmdesátiletou majitelku bez známek života,“ uvedl vyšetřovatel.

Muže, který si byl patrně vědom bezvýchodnosti své situace, nalezli na místě s řeznými ranami na těle. Poté, co mu byla poskytnuta nezbytná první pomoc, byl ošetřen ve Fakultní nemocnici v Olomouci a následně umístěn do policejní cely.

„Může to vypadat, že se pokusil o sebevraždu v hrůze z toho, co udělal, ale tak to nebylo. Šlo jen o závěrečné gesto krátce předtím, než byl zadržen,“ zdůraznil kriminalista. Zadržený muž podle něj zprvu popíral jakoukoli spojitost s úmrtím ženy. Postupem času se však pod tíhou důkazů k činu doznal.