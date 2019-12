Psycholog k masakru v Ostravě: Mohlo jít o „sdílenou sebevraždu“

Pachatele pochopitelně neznám, ale statisticky to bývá tak, že masoví vrazi, což je tento případ, se vyznačují tím, že to jsou samotáři. Zpravidla nežijí v partnerském vztahu, nemají nějaké významné přátelské kontakty a mnohdy jsou osamělí.

Samota ty lidi mnohdy žene do stavu tzv. sociální smrti. On sice je naživu, ale společensky je mrtvý. To je pochopitelně neúnosný stav a do toho se u těchto lidí přidružuje subjektivní pocit, že jsou obětí systému, a k tomu se přidává bezmoc, že nemají na nic vliv.