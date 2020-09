První vlna prodeje bytů z H-Systemu: Metr čtvereční až za 55 000

Družstvo sdružuje některé bývalé klienty H-Systemu. Junek ale nesouhlasí s hodnotou dostavby, kterou určil posudek. „Ptám se, jestli se nespletli a ta čísla neotočili. My tvrdíme, že bylo 15 procent prostavěno a my jsme do toho vložili 85 procent," řekl Junek. Za stanovené ceny budou podle něj byty pro řadu nynějších obyvatel nedosažitelné.

Určená výše investice do dostavby podle Junka odpovídá době před 20 lety, ceny bytů se ale určují ze současné ceny. „Ten zápočet je velmi malý a neodpovídá tomu, co jsme do toho vložili," řekl.

Všechny znalecké posudky by měl mít věřitelský výbor do konce října. Následně budou byty postupně uváděny do prodeje, výsledky všech výběrových řízení by mohly být známé na přelomu jara a léta příštího roku. Noví majitelé u všech bytů by mohli být do katastru zapsáni do konce příštího roku.