Pro motorkáře hlavně platí: Když někam jedu, tak se dívám kam

Je to nezbytné třeba pro správný průjezd zatáčky nebo vyhýbání se jiným vozidlům, případné nebezpečí je rovněž dříve odhalitelné.

„Je to dokola opakované moudro ‚kam koukám, tam jedu‘ a jeho různé modifikace ‚koukej, kam chceš jet‘ apod.,“ zmínil při rozjíždějící se motorkářské sezóně Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol.

BESIP: řídit skútr lze i s "béčkem", ne každý to ale zvládne (10. ledna 2013)

Na co nesmí motorkář obzvlášť zapomenout, je patřičně bedlivě vnímat všechny faktory ovlivňující jízdu, zejména počasí, měl by mít v lepším případě alespoň představu o terénu, který ho čeká, a měl by myslet i na viditelnost.