Přítelkyni držel podle obžaloby u hlavy pistoli a chtěl přiznání, že má jiného. Hrozí mu 12 let

„Z přehnané žárlivosti dlouhodobě a intenzivně pronásledoval poškozenou zasíláním zpráv s neustálými dotazy na to, s kým je a kde byla, nutil ji, aby mu zasílala fotografie svých intimních partií s datem a časem, které měly dokladovat, že v tu chvíli není s nikým jiným. Vyhrožoval jí zabitím a fyzickou likvidací členů její rodiny,“ uvedl žalobce.

Sám obžalovaný u soudu řekl, že ženě nechtěl nijak ublížit. To, že by jí dával pistoli ke spánku, aby se přiznala a řekla mu, jestli má jiného muže, že to jinak zmáčkne, popřel. Vulgární esemesky vysvětlil tím, že ji chtěl od sebe odradit, aby se s ním rozešla.