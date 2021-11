Přítele bodla dvěma noži 22krát a ohnula o něj pánev. Soud jí potvrdil 8,5 roku

Tulachová u soudu opakovaně vykřikovala, že jsou to „falešné papíry“ a soud by si měl zjistit pravá fakta, že je nevinná.

„To, co tady říkáte, jsou všechno lži! Já jsem nevinná a nic z toho, co tu je psáno není pravda,“ zahlásila Tulachová. „To, co tady říkáte mě neskutečně bolí, já jsem od toho psychopata byla trýzněná osm let a po devíti letech mi došly nervy,“ dodala. Namítala také, že na partnera nezaútočila ani jako první, ani zatímco spal.