Při nehodě nákladního a osobního auta u Aše zemřel jeden člověk

Nehoda se stala kolem 07:30. Osobní vůz Opel, který řídil sedmadvacetiletý muž, zřejmě vlivem zhoršených povětrnostních podmínek dostal na namrzlé komunikaci s vozidlem smyk. Přejel do protisměru, kde se střetl s nákladním vozidlem, které řídil pětapadesátiletý muž, uvedl Bílek. Na místě těžkým zraněním podlehl spolujezdec z osobního auta, další dva zraněné muže ve věku 26 a 27 let převezli záchranáři do nemocnice. Přesnou příčinu a okolnosti nehody zjišťují chebští kriminalisté.