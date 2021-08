Při nehodě na Klatovsku přišla dívka o slezinu, viník jí musí zaplatit milion

Čtrnáctiletou dívku srazila před třemi roky na přechodu v Klatovech dodávka poté, co do ní zezadu narazil 42letý řidič osobního vozidla Kia Sportage Luboš G. Soud ho označil za viníka nehody a kromě desetiměsíční podmínky a ročního zákazu řízení vozidel mu uložil zaplatit dívence miliónové odškodné. Vyplývá to z červencového rozsudku, se kterým se nyní Právo seznámilo.