Při nehodě ho prošpikovaly trubky, jako zázrakem přežil

Děsivě vypadající zranění zázrakem přežil. Měl přitom trojnásobné štěstí. V prvé řadě trubky těsně minuly srdce a aortu. Následně se mu dostalo první pomoci od lékaře, který v minulosti ošetřoval zraněné vojáky v polní nemocnici ve válečné zóně na Blízkém východě. A do šťastného konce pak vše dotáhl během dvouhodinové operace tým zdravotníků vedený zkušeným chirurgem.

Řidič v Plzni vjel do výkopu, s kusem zábradlí v těle ho odvezli do nemocnice

Že šlo skutečně o profesionálně odvedenou práci záchranářů na místě nehody, potvrdil chirurg Jarmil Šafránek, který vedl operaci. „Do deseti minut po příjezdu sanitky jsme mohli na pacientovi začít pracovat. Nebylo na co čekat,“ řekl Právu Šafránek, který se s něčím podobným za svoji 25letou profesní kariéru ještě nesetkal.

Lékaři se především snažili rychle zastavit krvácení z poškozené plíce a potrhaných tkání. „To se povedlo a pacienta jsme stabilizovali. Léčení se může ještě nějakou dobu protáhnout, ale věřím, že to dobře dopadne,“ uzavřel Šafránek.

Za záchranu života řidiče je vděčná jeho partnerka. „Moc všem děkuju. Vím, že to byl obrovský zázrak, a on to vnímá tak, že dostal druhou šanci,“ řekla žena Právu.