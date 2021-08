Při jednání soudu dal obžalovaný svědkovi pěstí

Jako obžalovaný se Marek Čechura (21) loni v srpnu postavil v jednací síni tváří v tvář muži, kterého měl se zbraní v ruce oloupit o mobilní telefon. Protože každý z nich měl jinou verzi události, soudkyně přistoupila ke konfrontaci obou mužů a chtěla po nich, aby si z očí do očí řekli, jak to bylo. A stalo se, co nikdo nečekal.