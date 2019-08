Při hře faraonův had se na táboře v Rokycanech popálily tři děti

Tři děti z příměstského tábora v Rokycanech skončily v pátek odpoledne v nemocnici poté, co se popálily během hry faraonův had. Je to chemický pokus z běžně dostupných surovin, z něhož se vytvoří hořlavá směs. Pokus jim měly předvádět dvě instruktorky.