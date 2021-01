Přepadení hradišťského zlatnictví se před soud nevrátí

Žádost o obnovu řízení podala ke krajskému soudu dvojice odsouzených Miloš Zezula a Martin Skalický. Ti od prvopočátku popírají, že by zlatnictví přepadli. Podle svých slov byli v době přepadení v práci. Už v únoru 2019 je soud poslal na osm a pět let do vězení.