Předražováním jízdného nemůžete bojovat s magistrátem, řekl taxikářům soud

„Soud má za to, že vina obžalovaných byla prokázána převážnou většinou provedených důkazů,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Helena Králová. Ta měla pro jednání taxikářů určitou míru pochopení.

„Byl to boj taxikářů za stanovení reálné ceny, která měla být stanovena magistrátem. Soud rozumí postoji obžalovaných. Takový boj je asi nutné vést, ale pouze zákonnými prostředky,“ uzavřela soudkyně.

„Dvanáct let se tu nehýbalo s cenou, aby tu trh vychcípal,“ prohlásil Ponert, podle kterého jde o záměr zničit taxikářskou profesi, aby mohly nastoupit „nadnárodní korporace“.

Obžalovaní jezdili často za sto či dvě stě korun za kilometr. A u soudu to nijak nepopírali. Všichni prohlásili, že zákazníky o své ceně informovali předem.

Magistrátní cena je podle Ponerta naprosto nedostačující, protože řidiči jedou s klientem z místa A do místa B, ale do místa A se neobsazení vracejí zadarmo, respektive za své. „Jsme perzekvovaní za to, že normální cenu navyšujeme o potřebné náklady,” prohlásil v minulosti u soudu.