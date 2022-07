Před očima jí podřízl vnuka. Už ho nezachránila

Její výpověď státní zástupce zmiňuje v návrhu na umístění útočníka do detenčního ústavu, protože podle závěru znalců byl v době činu nepříčetný, a nemůže tak být za brutální vraždu potrestán. Do dokumentu, který žalobce doručil ke Krajskému soudu v Plzni minulý pátek, mělo možnost Právo nahlédnout.

Lze z něho vyčíst, že v osudný den měl jet chlapec s otcem do Klatov vybrat si nový telefon k narozeninám. „Adam mi to přiběhl říci hned ráno. Já jsem odešla do garáže pustit psa ven. Najednou děda křičí, že mám běžet do patra, že se tam něco děje,“ uvedla babička.