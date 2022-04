Před obchodním centrem v Praze došlo na nože. Dva mladíci skončili v nemocnici

K rozmíšce došlo před Kotvou kolem 23. hodiny. „Zjišťujeme motiv, co mladíky k tomuto jednání vedlo,” sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová pro Blesk uvedla, že došlo k ošetření dvou mužů ve věku od 17 do 20 let. „Utrpěli středně závažná bodná poranění. Oba byli po celou dobu při vědomí a po ošetření transportováni do pražských nemocnic,” dodala.