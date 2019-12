Prchajícího řidiče výstřel nezastavil, bláto ale ano

Mercedes zahlédli policisté, když vjížděl do Klobouk nedaleko benzínové pumpy. „Na výstražné světlo modré barvy ani červeně blikající nápis stop nereagoval a ujížděl. V jednu chvíli už to vypadalo, že svůj úmysl vzdá, ale bylo to jen kvůli technickým problémům vozidla. To se umoudřilo na poslední chvíli a řidiče nezastavil ani varovný výstřel,“ dodal mluvčí.