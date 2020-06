Požáry elektromobilů komplikuje nedobytný sarkofág. Hasiči vyvíjejí systém, jak ho překonat

Hasiči se potřebují dostat k požáru uvnitř sarkofágu, a pokud se jim to nepodaří, tak je nejjednodušší ho izolovat od okolí. Baterii však nelze vytáhnout, a tak musí jednotky vzít celé auto a vložit jej do kontejneru s vodou. Navíc se tím zabrání úniku toxických látek, které by se požárem mohly uvolnit do okolí. Ze stejného důvodu není dobré nechat auto shořet. Auto může v kontejneru zůstat několik dní.