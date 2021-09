Postupovala jsem zavedeným způsobem, řekla lékařka v kauze Pardubické nemocnice

Na takové situace nejsme školení, ať si říká kdo chce, co chce.

Podle primáře dětského oddělení Mariana Šenkeříka bylo před čtyřmi lety zavedeným postupem, že při komplikacích sestra přivolá sloužícího lékaře, který pacienta prohlédne a po případné konzultaci se specializovaným kolegou rozhodne, co dál. Pacient se předtím nemá nikam přemisťovat, má zůstat na lůžku a mít zabezpečené základní životní funkce.

Lékařka vypověděla, že také chtěla přivolat na pomoc ARO tým. Sestra z ARO jí nabízela konzultaci se sloužícím lékařem, Šípková to však odmítla. Chlapec v té chvíli ještě normálně dýchal, komunikoval a byl při vědomí. Lékařka nechala matku s krvácejícím dítětem a sestrou před ORL ambulancí a odešla, aby sehnala ORL specialistu, zapomněla si totiž mobilní telefon na oddělení.

Později se účastnila resuscitace dítěte na ambulanci, v atmosféře plné stresu. „Na takové situace nejsme školení, ať si říká kdo chce, co chce," řekla Šípková.

Na místo přijeli i zdravotničtí záchranáři, úplnou resuscitaci nakonec zajistil přivolaný ARO tým a dítě bylo převezeno do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Lékařka ve čtvrtek u soudu uvedla, že seznámení s dokumenty upravujícími činnost zdravotnického personálu podepsala až po mimořádné události. Zdůvodnila to tím, že to po ní nemocnice vyžadovala, neboť vše měl přezkoumat externí audit.