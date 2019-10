Porozvodová válka bratry do vesničky SOS neposlala

Městský soud v Praze totiž zrušil verdikt obvodního soudu, který na návrh sociálky rozhodl, aby matka děti okamžitě převezla do tzv. neutrálního prostředí, a současně jí zcela zakázal se nimi vídat nebo je jakkoli kontaktovat.

O rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5, jež by tvrdě dopadlo především na děti, Právo informovalo přede dvěma týdny. Soud přistoupil k radikálnímu opatření poté, co se vztah mezi rodiči vyhrotil, děti k otci takřka přestaly chodit, začaly mít absence ve škole ve chvíli, kdy je v ní měl otec přebírat, a kluci také začali tvrdit, že je otec bije a zavírá v kumbále. Jednání otce dokonce prověřovala policie, ale došla k závěru, že nespáchal žádný trestný čin.

Soud posílá bratry do dětského domova, matka se s nimi schovává Krimi

Matka reagovala na verdikt obvodního soudu tak, že i s dětmi zmizela. Kluci nenastoupili do školy a s matkou se skrývali neznámo kde. Matka ještě podala odvolání, kterému nakonec soud vyhověl, byť jedním dechem odvolací senát dodal, že matka si svým přístupem skutečně zahrává s ohněm.

„Rovněž rodiče nebyli žádným způsobem na rozhodnutí upozorněni, a tak nemohla být nabídnuta žádná variantní řešení. Dosud tak nebyla splněna podmínka pro možné umístění nezletilých do neutrálního prostředí, byť dle názoru odvolacího soudu to situace možná bude vyžadovat, pokud matka bude i nadále postupovat proti zájmu dětí,“ varovali soudci.

„Nyní chceme jenom v klidu žít, což znamená chodit do práce, do školy, vídat se s kamarády, které známe řadu let, těšíme se na hokej. Nejdříve zamíříme k prarodičům, kteří se o nás strachovali, obejmeme sestřenice, tety a kamarády,“ napsala matka.