Policisté zachránili důchodce po kolapsu a sebevraha

V polovině března spěchala hlídka do budovy brněnského Krajského soudu, kde náhle zkolaboval čtyřiasedmdesátiletý důchodce. „Po příjezdu našla hlídka muže ve vážném zdravotním stavu a bez zaváhání ho začala resuscitovat. Externí defibrilátor dokonce vyhodnotil nutnost dvou výbojů a v následné záchraně pokračovali až do brzkého příjezdu zdravotníků. Ti muže nadále resuscitovali, dokud se u něj nepodařilo obnovit srdeční oběh,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Další brněnský případ se udál o několik dní později, když se na tísňovou linku ozval zoufalý pětašedesátiletý muž s tím, že se rozhodl skoncovat se životem. Ještě před kolapsem stačil operátorovi na telefonu prozradit, že spolykal množství prášků. Nejbližší hlídka okamžitě vyrazila k jeho domovu. Na bouchání ani zvonění nikdo nereagoval, proto policisté vyrazili dveře. „V bytě našla silně intoxikovaného ležícího muže v bezvědomí. Rychlým zásahem se ho podařilo zachránit a dostat do nemocnice,“ řekl Vala.

Další zachráněný lidský život si připsali strážci zákona v úterý na Hodonínsku. Tentokrát na volání zoufalé ženy spěchala do jednoho z rodinných domků hlídka složená z policisty a vojáka. „Uvnitř našla na zemi bezvládně ležícího dvaašedesátiletého muže, u kterého zahájila neodkladnou nepřímou masáž srdce. Naštěstí se vzápětí na místo dostavili i zdravotníci, kterým až do transportu do nemocnice aktivně pomáhali,“ dodal Vala.