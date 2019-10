Policisté na Jesenicku zlikvidovali množírnu psů, v rodinném domě jich žilo 40

„Trvá to už asi šest let a počet psů se tam neustále zvyšoval. Opakovaně jsme se případem zabývali, ale naše možnosti jsou omezené. Paní do domu nikoho nepouštěla. Jsem rád, že je problém konečně vyřešen,“ řekl Právu starosta Zlatých Hor Milan Rác (nez.).

„My jsme tam už byli v minulosti několikrát na kontrole, přičemž jsme zjistili, že psi jsou chováni v nevhodných podmínkách a nebylo o ně řádně pečováno. Psali jsme odborná vyjádření, návrhy, ale už to přesáhlo únosnou mez. V srpnu jsme dali návrh na zvláštní opatření, odebrání psů. Měla to řešit obec s rozšířenou působností, ale poté, co někdo podal oznámení na podezření ze spáchání trestného činu, to řešila policie,“ sdělila Právu vedoucí Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Hana Brázdová.