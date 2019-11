Policista s miliony v krabici po 15 letech bez viny

Podle rozsudku některé skutky uvedené v obžalobě nejsou trestným činem a u dalších neexistují důkazy, že by je spáchal Kocáb. Tomu tak stát bude nyní muset zabavené peníze, o jejichž původu stále existují pochybnosti, vrátit.

„Takhle mizerně odvedenou práci státního zastupitelství tento senát za dobu působení v justici nezažil. Šlo přitom o zásadní případ,“ obul se do žalobců předseda senátu Pravoslav Polák. Upozornil především na to, že z popisu skutků v obžalobě není vůbec zřejmé, kdo a jak je měl spáchat, co tím měl spáchat a případně jaký byl následek jejich spáchání.