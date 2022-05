Policie vysvobodila ženu ze spárů věznitele, unesl ji z Německa

Třicetiletý muž je podezřelý z braní rukojmí a z pokusu o vraždu. Podle informací německého tisku je ve vyšetřovací vazbě v Česku a má být vydán do Německa.

Česká policie sdělila, že do hotelu, kde byl muž se ženou ubytován, vyjela hlídka z Boru u Tachova, policejní psovod se služebním psem a policisté z dálničního oddělení. V hotelu muže nenašli, zadrželi ho ale v nedalekém podniku provozujícím hazardní hry. Zajistili také auto, kterým přijel.

„Na místě nalezli i pohřešovanou ženu, která se v podniku volně pohybovala a byla bez zranění. Po provedení potřebných úkonů na borském obvodním oddělení byl zatčený cizinec eskortován do policejní cely. Odtud byl pak převezen na základě příkazu krajského soudu do vazební věznice. Mladá žena odjela zpět do Německa,“ řekla ve středu policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.