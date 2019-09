Policie vyslechla řidiče mustangu, který boural ve Špindlerově Mlýně

„Dnes v dopoledních hodinách kriminalisté vyslechli 30letého řidiče, jehož zdravotní stav podání vysvětlení umožnil. Policistům poskytl svoji verzi k průběhu dopravní nehody. Do současné doby nebyl nikdo obviněn,“ informovala mluvčí policie Ivana Ježková, aniž by řekla podrobnosti.

Milana Jakubů (vlevo) jmenoval prezident Miloš Zeman do hodnosti brigádního generála 28. října 2017.

Zároveň účastník špindlerovského srazu sportovních vozů vzkázal generálově rodině prostřednictvím médií upřímnou soustrast. „Mrzí mne to a chtěl bych té rodině být co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné,“ vzkázal ještě v době své krátké hospitalizace řidič mustangu.