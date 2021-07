Policie vyšetřuje smrt při amatérských závodech aut v Panenském Týnci

„Oznámení o nehodě jsme přijali v pátek 9. července po 23:00. Podle prvotních informací řidič jedoucího vozidla narazil do vozidla, které údajně stálo. Řidič jedoucího vozidla vyvázl bez zranění, ze stojícího vozu byly dvě osoby odvezeny se zraněním do nemocnice. Spolujezdec včera (v sobotu) bohužel zemřel,” popsala událost policejní mluvčí.

Mladý řidič amatérsky postaveného vozidla podle něj po startu z ničeho nic zastavil a začal se otáčet zpět. „Zemřel jeho spolujezdec. Narazilo do nich auto, které nemělo šanci to ubrzdit, jeho osádce se ale v podstatě nic nestalo. Nikdo z nás nechápe, proč řidič zastavil. Všichni byli připoutaní, to na startu kontroluje pořadatelská služba,” uvedl Krátký. Dodal, že výpovědi svědků jsou rozporuplné.